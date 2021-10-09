Объем сделок на узбекской бирже вырос за год более чем в 1,5 раза
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Противнику был преподан урок, который он запомнит надолго: рассказывают участники Гадрутской операции (ФОТО/ВИДЕО)
Японская корпорация планирует увеличить инвестиции в свое производство в Азербайджане почти вчетверо (Эксклюзив)
Хроника Победы: Интервью Президента Ильхама Алиева телеканалу "Sky News" от 9 октября 2020 года (ФОТО/ВИДЕО)
Хроника Победы: Интервью Президента Ильхама Алиева в передаче «The Connect World» телеканала CNN International от 9 октября 2020 года (ФОТО/ВИДЕО)
Хроника Победы: Обращение Президента Азербайджана Ильхама Алиева к народу 9 октября 2020 года (ФОТО/ВИДЕО)
В Азербайджане предлагается присваивать звание суббакалавра лицам, получившим высшее профессиональное техническое образование
Агентство Азербайджана по разминированию провело тендер на поставку автомобилей скорой помощи (ФОТО)
Fitch Solutions прогнозирует продолжение восстановления нефтегазового сектора Азербайджана в 2022 году