Обзор рынка драгоценных металлов Азербайджана за неделю

БАКУ /Trend/ - По итогам этой недели унция золота в Азербайджане подешевела на 5,9415 маната (0,2 процента). Средневзвешенная стоимость унции золота, увеличившись на 33,17 маната (1,1 процента) по сравнению с показателем прошлой недели, составила 3055,314 маната.

Изменение стоимости унции золота 18 октября 3004,9965 25 октября 3057,5775 19 октября 3018,18 26 октября 3063,8505 20 октября 3015,7575 27 октября 3042,388 21 октября 3034,3895 28 октября 3061,122 22 октября 3037,3985 29 октября 3051,636 Средняя стоимость за неделю 3022,144 Средняя стоимость за неделю 3055,314

На этой неделе цена на унцию серебра в Азербайджане понизилась на 0,9464 маната (2,27 процента). Средневзвешенная стоимость унции серебра составила 41,1167 маната, что на 1,5 процента больше показателя прошлой недели.

Изменение стоимости унции серебра 18 октября 39,6464 25 октября 41,6354 19 октября 39,9512 26 октября 41,4613 20 октября 40,4146 27 октября 40,8958 21 октября 41,4182 28 октября 40,902 22 октября 41,1107 29 октября 40,689 Средняя стоимость за неделю 40,5082 Средняя стоимость за неделю 41,1167

Унция платины в Азербайджане на этой неделе подешевела на 50,541 маната (2,83 процента). Средневзвешенная стоимость унции платины понизилась относительно показателя прошлой недели на 1,87 процента – с 1789,7618 до 1756,1868 маната.

Изменение стоимости унции платины 18 октября 1793,5 25 октября 1783,5805 19 октября 1789,4795 26 октября 1789,4965 20 октября 1772,978 27 октября 1746,0615 21 октября 1799,263 28 октября 1728,7555 22 октября 1794,588 29 октября 1733,0395 Средняя стоимость за неделю 1789,7618 Средняя стоимость за неделю 1756,1868

На этой неделе унция палладия в Азербайджане подешевела на 65,9 маната, или 1,9 процента. Средневзвешенная стоимость унции палладия понизилась на 2,34 процента по сравнению с показателем прошлой недели, составив 3426,438 маната.

Изменение стоимости унции палладия 18 октября 3513,2115 25 октября 3462,832 19 октября 3461,149 26 октября 3476,2365 20 октября 3555,6095 27 октября 3428,6365 21 октября 3540,1735 28 октября 3367,5725 22 октября 3472,624 29 октября 3396,9145 Средняя стоимость за неделю 3508,554 Средняя стоимость за неделю 3426,438

(Автор: Садраддин Агджаев. Редактор: Константин Шапиро)

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