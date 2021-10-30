Обзор рынка драгоценных металлов Азербайджана за неделю

Финансы 30 октября 2021 09:58 (UTC+04:00)
Обзор рынка драгоценных металлов Азербайджана за неделю

БАКУ /Trend/ - По итогам этой недели унция золота в Азербайджане подешевела на 5,9415 маната (0,2 процента). Средневзвешенная стоимость унции золота, увеличившись на 33,17 маната (1,1 процента) по сравнению с показателем прошлой недели, составила 3055,314 маната.

Изменение стоимости унции золота

18 октября

3004,9965

25 октября

3057,5775

19 октября

3018,18

26 октября

3063,8505

20 октября

3015,7575

27 октября

3042,388

21 октября

3034,3895

28 октября

3061,122

22 октября

3037,3985

29 октября

3051,636

Средняя стоимость за неделю

3022,144

Средняя стоимость за неделю

3055,314

На этой неделе цена на унцию серебра в Азербайджане понизилась на 0,9464 маната (2,27 процента). Средневзвешенная стоимость унции серебра составила 41,1167 маната, что на 1,5 процента больше показателя прошлой недели.

Изменение стоимости унции серебра

18 октября

39,6464

25 октября

41,6354

19 октября

39,9512

26 октября

41,4613

20 октября

40,4146

27 октября

40,8958

21 октября

41,4182

28 октября

40,902

22 октября

41,1107

29 октября

40,689

Средняя стоимость за неделю

40,5082

Средняя стоимость за неделю

41,1167

Унция платины в Азербайджане на этой неделе подешевела на 50,541 маната (2,83 процента). Средневзвешенная стоимость унции платины понизилась относительно показателя прошлой недели на 1,87 процента – с 1789,7618 до 1756,1868 маната.

Изменение стоимости унции платины

18 октября

1793,5

25 октября

1783,5805

19 октября

1789,4795

26 октября

1789,4965

20 октября

1772,978

27 октября

1746,0615

21 октября

1799,263

28 октября

1728,7555

22 октября

1794,588

29 октября

1733,0395

Средняя стоимость за неделю

1789,7618

Средняя стоимость за неделю

1756,1868

На этой неделе унция палладия в Азербайджане подешевела на 65,9 маната, или 1,9 процента. Средневзвешенная стоимость унции палладия понизилась на 2,34 процента по сравнению с показателем прошлой недели, составив 3426,438 маната.

Изменение стоимости унции палладия

18 октября

3513,2115

25 октября

3462,832

19 октября

3461,149

26 октября

3476,2365

20 октября

3555,6095

27 октября

3428,6365

21 октября

3540,1735

28 октября

3367,5725

22 октября

3472,624

29 октября

3396,9145

Средняя стоимость за неделю

3508,554

Средняя стоимость за неделю

3426,438

(Автор: Садраддин Агджаев. Редактор: Константин Шапиро)

Twitter: agdzhaev

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