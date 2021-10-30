Обзор рынка драгоценных металлов Азербайджана за неделю
БАКУ /Trend/ - По итогам этой недели унция золота в Азербайджане подешевела на 5,9415 маната (0,2 процента). Средневзвешенная стоимость унции золота, увеличившись на 33,17 маната (1,1 процента) по сравнению с показателем прошлой недели, составила 3055,314 маната.
|
Изменение стоимости унции золота
|
18 октября
|
3004,9965
|
25 октября
|
3057,5775
|
19 октября
|
3018,18
|
26 октября
|
3063,8505
|
20 октября
|
3015,7575
|
27 октября
|
3042,388
|
21 октября
|
3034,3895
|
28 октября
|
3061,122
|
22 октября
|
3037,3985
|
29 октября
|
3051,636
|
Средняя стоимость за неделю
|
3022,144
|
Средняя стоимость за неделю
|
3055,314
На этой неделе цена на унцию серебра в Азербайджане понизилась на 0,9464 маната (2,27 процента). Средневзвешенная стоимость унции серебра составила 41,1167 маната, что на 1,5 процента больше показателя прошлой недели.
|
Изменение стоимости унции серебра
|
18 октября
|
39,6464
|
25 октября
|
41,6354
|
19 октября
|
39,9512
|
26 октября
|
41,4613
|
20 октября
|
40,4146
|
27 октября
|
40,8958
|
21 октября
|
41,4182
|
28 октября
|
40,902
|
22 октября
|
41,1107
|
29 октября
|
40,689
|
Средняя стоимость за неделю
|
40,5082
|
Средняя стоимость за неделю
|
41,1167
Унция платины в Азербайджане на этой неделе подешевела на 50,541 маната (2,83 процента). Средневзвешенная стоимость унции платины понизилась относительно показателя прошлой недели на 1,87 процента – с 1789,7618 до 1756,1868 маната.
|
Изменение стоимости унции платины
|
18 октября
|
1793,5
|
25 октября
|
1783,5805
|
19 октября
|
1789,4795
|
26 октября
|
1789,4965
|
20 октября
|
1772,978
|
27 октября
|
1746,0615
|
21 октября
|
1799,263
|
28 октября
|
1728,7555
|
22 октября
|
1794,588
|
29 октября
|
1733,0395
|
Средняя стоимость за неделю
|
1789,7618
|
Средняя стоимость за неделю
|
1756,1868
На этой неделе унция палладия в Азербайджане подешевела на 65,9 маната, или 1,9 процента. Средневзвешенная стоимость унции палладия понизилась на 2,34 процента по сравнению с показателем прошлой недели, составив 3426,438 маната.
|
Изменение стоимости унции палладия
|
18 октября
|
3513,2115
|
25 октября
|
3462,832
|
19 октября
|
3461,149
|
26 октября
|
3476,2365
|
20 октября
|
3555,6095
|
27 октября
|
3428,6365
|
21 октября
|
3540,1735
|
28 октября
|
3367,5725
|
22 октября
|
3472,624
|
29 октября
|
3396,9145
|
Средняя стоимость за неделю
|
3508,554
|
Средняя стоимость за неделю
|
3426,438
(Автор: Садраддин Агджаев. Редактор: Константин Шапиро)
Twitter: agdzhaev