Денежная база в Азербайджане за месяц выросла более чем на 122 млн манатов

БАКУ /Trend/ - Денежная база в Азербайджане на первое ноября 2021 года составила 14,621 миллиарда манатов.

Об этом сообщили в понедельник Trend в Центробанке (ЦБА).

По данным регулятора, денежная база выросла на 0,85 процента, или 122,5 миллиона манатов по сравнению с показателем на первое октября 2021 года.

Кроме того, в сообщении ЦБА отмечается, что денежная база выросла на 14,4 процента по сравнению с показателем на начало года и на 20,8 процента - в годовом исчислении.

Отметим, что инструменты денежно-кредитной политики ЦБА были реализованы в рамках процентного коридора. На торгах, организованных Центробанком по размещению депозитов и краткосрочных нот, наблюдается превышение спроса над предложением.

В состав денежной базы входят наличные и свободные банковские и обязательные резервы коммерческих банков, находящиеся в обращении.

(Автор: Садраддин Агджаев. Редактор: Константин Шапиро)

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