Центробанк Азербайджана продал на валютном аукционе более $142 млн
БАКУ /Trend/ - Центробанк Азербайджана (ЦБА) провел 30 ноября очередной валютный аукцион с участием Государственного нефтяного фонда, сообщает Trend со ссылкой на сайт ЦБА.
Спрос на аукционе составил 142,9 миллиона долларов и был полностью удовлетворен. По итогам аукциона средневзвешенный обменный курс составил 1,7 AZN/$1.
Отметим, что к проведению валютных аукционов посредством односторонней продажи валюты в конкурентных условиях ЦБА приступил с середины января 2017 года. В марте прошлого года было решено проводить внеочередные валютные аукционы в связи с возросшим спросом населения на валюту на фоне провала сделки ОПЕК+, повлекшего за собой резкое падение цен на нефть.
(Автор: Назрин Исрафилова. Редактор: Константин Шапиро)
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