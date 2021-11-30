Центробанк Азербайджана продал на валютном аукционе более $142 млн

БАКУ /Trend/ - Центробанк Азербайджана (ЦБА) провел 30 ноября очередной валютный аукцион с участием Государственного нефтяного фонда, сообщает Trend со ссылкой на сайт ЦБА.

Спрос на аукционе составил 142,9 миллиона долларов и был полностью удовлетворен. По итогам аукциона средневзвешенный обменный курс составил 1,7 AZN/$1.

Отметим, что к проведению валютных аукционов посредством односторонней продажи валюты в конкурентных условиях ЦБА приступил с середины января 2017 года. В марте прошлого года было решено проводить внеочередные валютные аукционы в связи с возросшим спросом населения на валюту на фоне провала сделки ОПЕК+, повлекшего за собой резкое падение цен на нефть.

(Автор: Назрин Исрафилова. Редактор: Константин Шапиро)