Валютные резервы Центрального банка Азербайджана выросли более чем на 10%
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Эмин Гусейнов назначен спепредставителем Президента Азербайджана на освобожденных территориях, входящих в Карабахский экономический район
Завод "Star" удовлетворяет примерно 25% потребности Турции в переработанных нефтепродуктах - генеральный директор
"Региональная кухня Иреванского ханства" признана лучшей в мире – церемония награждения Gourmand Awards в Париже (ФОТО)
Будет проведен Международный научный конгресс на тему "Актуальные темы в педиатрии: применение современных медицинских новшеств в практике"
Правительство Венгрии запустило стипендиальную программу Stipendium Hungaricum на 2022/2023 учебный год
Новый штамм "омикрон" может привести к росту уровня инфицирования коронавирусом – азербайджанский инфекционист
Объем товарооборота в оптовой торговле в Узбекистане за последнее десятилетие вырос более чем в 10 раз
ОАО "Азеришыг" о ремонтно-восстановительных работах по обеспечению электроэнергией освобожденного Лачинского района
Программа празднования 30-летнего юбилея дипотношений России и Азербайджана прорабатывается – Захарова
В Баку прошла церемония прощания с военнослужащими, ставшими шехидами при крушении военного вертолета (ФОТО/ВИДЕО)
Тела погибших в крушении военного вертолета Госпогранслужбы Азербайджана вывезены на церемонию прощания (ФОТО)
Нурсултан Назарбаев выразил соболезнования Президенту Ильхаму Алиеву в связи с крушением военного вертолета
Гендиректор Европейско-Азербайджанской школы рассказал о целях проведения первой IB конференции (ФОТО/ВИДЕО)
Посольство России соболезнует Азербайджану в связи с крушением военного вертолета Госпогранслужбы (ФОТО)