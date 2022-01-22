S&P огласило прогноз по профициту бюджета Азербайджана на 2022 г.

БАКУ /Trend/ - Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings ожидает, что положительное сальдо бюджета Азербайджана в 2022 году составит 3,1 процента ВВП.

Как сообщает в субботу Trend со ссылкой на данные агентства, в 2023 году профицит сократится до одного процента ВВП. В 2024 году профицит сменится дефицитом, который составит 1,1 процента ВВП, а в 2025 году - 1,5 процента ВВП.

Кроме того, сообщается, что благодаря большому объему ликвидных активов Госнефтефонда (SOFAZ) будет поддержана сильная фискальная позиция Азербайджана.

(Автор: Садраддин Агджаев. Редактор: Константин Шапиро)

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