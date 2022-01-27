В Азербайджане пройдет аукцион по приватизации объектов госимущества

БАКУ /Trend/ - Государственная служба по вопросам имущества при министерстве экономики Азербайджана проведет 22 февраля аукцион по приватизации объектов госимущества, сообщает Trend в четверг со ссылкой на министерство.

На аукцион будут выставлены 54 объекта госимущества. Из них 6 акционерных обществ, 17 малых государственных предприятий и объектов, 2 недостроенных объекта, 29 автотранспортных средств.

За исключением 1 малого государственного предприятия, все остальные объекты расположены в регионах Азербайджана.

Зарегистрироваться в качестве участника аукциона можно, выбрав соответствующий сервис на портале электронных услуг.

(Автор: Назрин Исрафилова)