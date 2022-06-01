ЦБ Азербайджана выставил на аукцион краткосрочные ноты

БАКУ /Trend/ - Первого июня на Бакинской фондовой бирже (БФБ) прошел аукцион по размещению нот Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на сумму 30 миллионов манатов, сообщает в среду Trend со ссылкой на БФБ.

По данным регулятора, в ходе аукциона шесть инвесторов подали 10 заявок.

Общая сумма заявок по номинальным ценам составила 75 878 100 манатов.

В соответствии с решением ЦБА средневзвешенная цена одной облигации составила 98,6193 маната (три процента).

По итогам аукциона объем размещенных нот составил 30 000 000 манатов.

Дата погашения облигаций - 16 ноября 2022 года.