Денежная база в Азербайджане выросла за год

БАКУ /Trend/ - Денежная база в Азербайджане по итогам мая 2022 года составила 14,883 миллиарда манатов, что на 2,19 процента, или 319 миллионов манатов превышает показатель предыдущего месяца, сообщает в среду Trend со ссылкой на Центробанк Азербайджана.

По данным регулятора, в годовом исчислении денежная база выросла на 7,41 процента, или 1,026 миллиарда манатов.

Денежная база в Азербайджане в мае 2021 года составила 13,856 миллиарда манатов.

Отметим, что денежная база включает в себя наличные и свободные банковские и обязательные резервы коммерческих банков, находящиеся в обращении.