Недвижимое имущество азербайджанского ATA Bank выставят на аукцион

БАКУ /Trend/ - Шестого июля на торги в Бакинском аукционном центре будет выставлено недвижимое имущество ОАО AtaBank, находящегося в процессе ликвидации, сообщает во вторник Trend со ссылкой на Азербайджанский фонд страхования вкладов.

На аукцион выставляется нежилое помещение площадью 9624,7 квадратных метра, расположенное по адресу: город Баку, Хатаинский район, проспект Ходжалы, 45А. Его стартовая цена составит 20 миллионов манатов.

Организатору аукциона необходимо заплатить пять процентов от продажной цены. Стоимость покупки должна быть оплачена покупателем в течение семи календарных дней.

Желающие принять участие в аукционе могут представить необходимые документы по адресу: Баку, Сабаильский район, Бадамдарское шоссе, 27.

Телефоны для дополнительной информации: (+99450)-206-66-67, (+99455)-206-66-67.