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Азербайджан и МВФ обсудили макроэкономическую ситуацию

Финансы Материалы 5 июля 2022 11:35
Азербайджан и МВФ обсудили макроэкономическую ситуацию

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Кямран Гасымов
Кямран Гасымов
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БАКУ /Trend/ - Министр финансов Самир Шарифов и председатель Центрального банка Азербайджана (ЦБА) Талех Кязимов встретились с исполнительным директором Международного валютного фонда (МВФ) Кристалиной Георгиевой.

Об этом, как сообщает во вторник Trend, написал Кязимов в Twitter.

«Мы обсудили макроэкономическую ситуацию и финансовую стабильность в Азербайджане, прогнозы на 2022 год и среднесрочную перспективу, приоритеты политики денежно-кредитной и финансовой стабильности», - говорится в публикации.

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