Азербайджан и МВФ обсудили макроэкономическую ситуацию

БАКУ /Trend/ - Министр финансов Самир Шарифов и председатель Центрального банка Азербайджана (ЦБА) Талех Кязимов встретились с исполнительным директором Международного валютного фонда (МВФ) Кристалиной Георгиевой.

Об этом, как сообщает во вторник Trend, написал Кязимов в Twitter.

«Мы обсудили макроэкономическую ситуацию и финансовую стабильность в Азербайджане, прогнозы на 2022 год и среднесрочную перспективу, приоритеты политики денежно-кредитной и финансовой стабильности», - говорится в публикации.