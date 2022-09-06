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Денежная база в Азербайджане выросла за год

Финансы Материалы 6 сентября 2022 09:23 (UTC +04:00)
Денежная база в Азербайджане выросла за год

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Кямран Гасымов
Кямран Гасымов
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БАКУ /Trend/ - Денежная база в Азербайджане по итогам августа 2022 года составила 16,204 миллиарда манатов, что на 0,52 процента, или 84,4 миллиона манатов превышает показатель предыдущего месяца, сообщает во вторник Trend со ссылкой на Центробанк Азербайджана.

По данным регулятора, в годовом исчислении денежная база выросла на 14,34 процента, или 2,032 миллиарда манатов.

Денежная база в Азербайджане в августе 2021 года составила 14,172 миллиарда манатов.

Отметим, что денежная база включает в себя наличные и свободные банковские и обязательные резервы коммерческих банков, находящиеся в обращении.

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