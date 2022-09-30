S&P 500 завершил торги на минимуме с ноября 2020 года

Американский рынок акций упал в четверг на фоне статданных, укрепивших инвесторов во мнении о том, что Федеральная резервная система (ФРС) продолжит быстрое ужесточение денежно-кредитной политики, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.

Фондовый индекс S&P 500 завершил торги на минимуме с 30 ноября 2020 года.

Статданные, опубликованные 29 сентября, подтвердили, что инфляция в Штатах замедляется не так быстро, как ожидалось, в то время как ситуация на рынке труда остается благоприятной. Это показывает, что экономика США справляется с ужесточением монетарной политики и у Федрезерва по-прежнему остается пространство для маневра, отмечает Market Watch.

Оценка снижения ВВП США в апреле-июне была подтверждена министерством торговли страны на уровне 0,6% в пересчете на годовые темпы, что совпало с ожиданиями экспертов, опрошенных Trading Economics. Индекс потребительских цен без учета продуктов питания и энергоносителей (PCE Core), который внимательно отслеживает ФРС при оценке рисков инфляции, вырос во втором квартале на 4,7% по сравнению с предыдущим кварталом, а не на 4,4%, как сообщалось ранее.

Число новых заявок на пособие по безработице в США тем временем опустилось до минимума с мая. Показатель уменьшился на прошлой неделе на 16 тысяч, до 193 тысяч с 209 тысяч неделей ранее, сообщило Минтруда США в четверг. Аналитики в среднем ожидали повышения количества заявок до 215 тысяч по сравнению с ранее объявленным уровнем предыдущей недели (213 тысяч), согласно данным Trading Economics.

"Я думаю, Федрезерв продолжит поднимать ставку, поскольку она до сих пор не дошла до уровня, который ограничивал бы экономическую активность, - отмечает основатель и главный исполнительный директор Prometheus Alternative Investments Майкл Ван. - К снижению ставки ФРС перейдет гораздо позже, чем может ожидать рынок".

Акции Apple Inc. подешевели на 4,9% по итогам торгов в четверг вслед за ухудшением рекомендации для бумаг до "нейтрально" с "покупать" экспертами Bank of America.

Цена бумаг CarMax Inc., занимающейся продажей подержанных автомобилей, рухнула на 24,6% из-за слабой отчетности компании. Чистая прибыль CarMax в прошедшем квартале снизилась более чем в два раза - до $0,79 на акцию с $1,72 на акцию годом ранее, оказавшись хуже среднего прогноза экспертов, опрошенных FactSet, на уровне $1,39 на акцию. Квартальная выручка увеличилась на 2%, до $8,14 млрд, также не оправдав ожиданий рынка ($8,54 млрд).

Котировки акций General Motors Co. и Tesla Inc. снизились соответственно на 5,6% и 6,8%.

Бумаги Bed Bath & Beyond Inc. подешевели на 4,2% по итогам торгов. Американская сеть магазинов товаров для дома зафиксировала 28%-е падение продаж во втором финансовом квартале, завершившемся 27 августа. Сопоставимые продажи ритейлера сократились на 26%, а его чистый убыток вырос в пять раз.

Цена акций Occidental Petroleum поднялась на 1,1%. В среду стало известно, что инвесткомпания американского миллиардера Уоррена Баффета Berkshire Hathaway докупила еще порядка 6 млн акций Occidental, увеличив долю в ней до 20,9%.

Бумаги Berkshire подешевели на 0,8%.

Индекс Dow Jones Industrial Average на закрытие рынка в четверг снизился на 458,13 пункта (1,54%) и составил 29225,61 пункта.

Standard & Poor's 500 опустился на 78,57 пункта (2,11%) - до 3640,47 пункта.

Nasdaq Composite потерял 314,13 пункта (2,84%) и составил 10737,51 пункта.