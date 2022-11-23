Центробанк Азербайджана представил систему эмиссии ценных бумаг

БАКУ /Trend/ - Центральный банк Азербайджана (ЦБА) представил систему эмиссии ценных бумаг, которая будет введена в эксплуатацию в ближайшие дни в качестве одной из электронных услуг по рынку капитала с целью создать для эмитентов гибкие возможности финансирования на рынке капитала и облегчить доступ к рынку.

Как передает Trend в среду со ссылкой на ЦБА, с запуском системы услуги, оказываемые эмитентам Центральным банком, Национальным депозитарным центром (НДЦ) и Бакинской фондовой биржей (БФБ) в процессе выпуска инвестиционных ценных бумаг, будут переведены в цифровой формат и предоставляться по принципу "единого окна".

"В системе создан ряд функций по расширению возможностей эмитентов получить финансирование с рынка капитала. В результате электронизации процессов эмитенты получат возможность централизованно обращаться в вышеупомянутые учреждения через единый портал и загружать в систему документы, запрашиваемые учреждениями, только один раз. Кроме того, в системе предусмотрена возможность заключения в электронном виде договоров с НДЦ и БФБ по листингу ценных бумаг, о хранении и учете ценных бумаг в депозитарной системе, уплате государственной пошлины за утверждение проспектов эмиссии через систему и передаче полномочий по обращению через систему третьему лицу и другие возможности", - говорится в сообщении.