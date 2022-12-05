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Обсуждена реализация проектов технической помощи МВФ в Азербайджане

Финансы Материалы 5 декабря 2022 17:44 (UTC +04:00)
Обсуждена реализация проектов технической помощи МВФ в Азербайджане

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Кямран Гасымов
Кямран Гасымов
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БАКУ /Trend/ - Министр финансов Азербайджана Самир Шарифов встретился с директором Регионального центра развития потенциала Международного валютного фонда (МВФ) для Кавказа, Центральной Азии и Монголии (Ccamtac) Норбертом Функе.

Об этом сообщает Trend в понедельник со ссылкой на министерство финансов.

На встрече было уделено внимание вопросам состояния реализации проектов технической помощи, реализуемых Центром в Азербайджане, в том числе проектов технической помощи по управлению фискальными рисками, макрофискальному прогнозированию и моделированию, совершенствованию бюджетного законодательства.

Также было обсуждено текущее сотрудничество с МВФ, планы по его дальнейшему развитию.

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