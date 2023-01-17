Минфин Азербайджана выставил на торги гособлигации

БАКУ /Trend/ - 17 января на Бакинской фондовой бирже (БФБ) прошел аукцион по размещению государственных облигаций министерства финансов Азербайджана со сроком обращения 728 дней, передает во вторник Trend со ссылкой на БФБ.

В ходе аукциона 17 инвесторов подали 26 заявок в ценовом диапазоне от 89,6127 (11,9950 процента) до 96,3702 маната (7,9999 процента).

В соответствии с решением министерства финансов цена отсечения гособлигаций была определена на уровне 94,1528 (9,27 процента), а средневзвешенная цена - 94,3533 маната (9,1536 процента).

Общая сумма заявок по номинальным ценам составила 136 285 200 манатов, а объем размещения – 50 000 000 манатов.

Дата погашения облигаций – 14 января 2025 года.

Отметим, что во время аукциона объем облигаций, предлагаемых эмитентом, может быть увеличен до 50 процентов в случае, если спрос на государственные облигации превысит предложение, а цена удовлетворит эмитента.