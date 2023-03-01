Денежная база в Азербайджане выросла за год

БАКУ /Trend/ - Денежная база на 28 февраля 2023 года составила 17,248 миллиарда манатов, что на 23,69 процента, или 3,303 миллиарда манатов больше показателя на аналогичный период 2022 года.

Об этом сообщает в среду Trend со ссылкой на Центральный банк Азербайджана.

Денежная база в Азербайджане в феврале 2022 года составила 13,945 миллиарда манатов.

Отметим, что показатель денежной базы на 28 февраля на 2,15 процента, или 363,8 миллиона манатов больше показателя на 31 января 2023 года.

Денежная база включает в себя наличные и свободные банковские и обязательные резервы коммерческих банков, находящиеся в обращении