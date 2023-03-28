В “Naxçıvan Sığorta” произошли кадровые изменения

БАКУ /Trend/ - Анар Джалилов назначен новым председателем Совета директоров ОАО "Naxçıvan Sığorta".

Об этом сообщает во вторник Trend со ссылкой на компанию.

Согласно информации, временно исполняющий обязанности председателя правления компании Турал Алекперов утвержден в должности председателя.

Напомним, что СК создано в 2014 году, единственным акционером компании является "Naxçıvan Bank".

Отметим, что по итогам 2022 года суммарные сборы "Naxçıvan Sığorta" составили 2,333 миллиона манатов, а выплаты - 607 тысяч манатов.