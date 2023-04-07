Самые богатые люди из индустрии криптовалют потеряли за год $110 млрд

БАКУ /Trend/ - Самые богатые люди из индустрии криптовалют потеряли более 75% своего капитала в 2022 году.

Как передает Trend со ссылкой на РБК, по подсчетам Forbes, совокупно состояние криптомиллиардеров за 12 месяцев сократилось примерно на 110 млрд долларов.

В прошлом году журнал насчитал среди владельцев криптовалют 19 миллиардеров, чьи совокупные активы оценил примерно в $140 млрд. Судебные процессы, банкротства и падение стоимости активов во время «криптозимы» нанесли серьезный ущерб отрасли — к 10 марта 2023 года общий капитал криптомиллиардеров сократился до $30 млрд, а само звание миллиардера сохранили только девять человек.

Первое место в рейтинге по-прежнему занимает глава крупнейшей криптобиржи Binance Чанпэн Чжао. Его состояние в прошлом году оценивалось в $65 млрд, теперь оно составляет лишь $10,5 млрд.

На втором месте — сооснователь блокчейн-проектов Stellar и Ripple, создатель одной из первых криптобирж MtGox Джед Маккалеб с капиталом в $2,4 млрд ($2,5 млрд годом ранее).

Третье место ($2,2 млрд) делят СЕО Coinbase Брайан Армстронг и председатель совета директоров Ripple Крис Ларсен. Состояние первого в прошлом году оценивалось в $6,6 млрд, второго — в $4,3 млрд.

Далее следуют основатели компании — разработчика Web3-инфраструктуры Alchemy Никил Вишванатан и Джозеф Лау, состояние каждого из них составляет $1,8 млрд ($2,4 млрд годом ранее).

Седьмое и восьмое место занимают основатели биржи Gemini братья Кэмерон и Тайлер Уинклвосс. Каждый из них владеет $1,2 млрд, а годом ранее состояние каждого их них равнялось $4 млрд.

Список миллиардеров закрывает криптоинвестор Мэтью Росзак с капиталом в $1,1 млрд. В марте 2022 года его состояние оценивалось в $1,4 млрд.

Из списка миллиардеров выбыли основатель биржи Upbit Сон Чи Хен, соучредитель Paradigm и Coinbase Фред Эрсам, основатель MicroStrategy Майкл Сейлор (теперь его капитал оценивается в $760 млн), венчурный инвестор Тим Драйпер, Девин Финзер и Алекс Аталла, основавшие NFT-маркетплейс OpenSea, и глава Digital Currency Group Барри Силберт (его состояние уменьшилось с $3,2 млрд до $320 млн).

Сильнее всего пострадали Сэм Бэнкман-Фрид и Гэри Ванг из FTX. Бэнкман-Фрид в прошлом году занимал второе место с капиталом в $24 млрд, теперь его состояние Forbes оценивает менее чем в $10 млн. Состояние Ванга эксперты оценили такой же суммой, годом ранее оно составляло $5,9 млрд.