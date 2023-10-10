БФБ провела аукцион по размещению облигаций минфина Азербайджана

БАКУ /Trend/ - 10 октября 2023 года на ЗАО «Бакинская фондовая биржа» состоялся аукцион по размещению государственных облигаций министерства финансов с ISIN-кодом AZ0201040257 и сроком погашения 1092 дня, сообщает во вторник Trend.

Согласно данным министерства финансов Азербайджана, общая номинальная сумма заявок, поданных инвесторами на государственные облигации с ISIN-кодом AZ0201040257, составила 170,7 миллиона манатов.

Отметим, что средневзвешенная цена государственных облигаций на сумму 90 миллионов манатов по конкурсным заказам установлена ​​министерством финансов на уровне 96,8021 (доходность 8,2245 процента).

Сообщается, что срок погашения облигаций – 6 октября 2026 года.

Напомним, что Бакинская фондовая биржа — главная фондовая биржа Азербайджана, которая занимается формированием и развитием торговой системы, обеспечивающей организацию торговли ценными бумагами и эффективное исполнение заключенных сделок. В 2022 году на бирже было осуществлено 45 размещений корпоративных ценных бумаг (за исключением ипотечных займов). Бакинская фондовая биржа имеет двусторонние связи с фондовыми биржами Лондона, Варшавы, Москвы и другими биржами, тесно сотрудничает с Международной финансовой корпорацией, совместно с которой провела конференцию, посвященную рынку корпоративных ценных бумаг.