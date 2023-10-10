БФБ провела аукцион по размещению облигаций минфина Азербайджана

БАКУ /Trend/ - 10 октября 2023 года на ЗАО «Бакинская фондовая биржа» состоялся аукцион по размещению государственных облигаций министерства финансов с ISIN-кодом AZ0201040257 и сроком погашения 1092 дня, сообщает во вторник Trend.
Согласно данным министерства финансов Азербайджана, общая номинальная сумма заявок, поданных инвесторами на государственные облигации с ISIN-кодом AZ0201040257, составила 170,7 миллиона манатов.
Отметим, что средневзвешенная цена государственных облигаций на сумму 90 миллионов манатов по конкурсным заказам установлена министерством финансов на уровне 96,8021 (доходность 8,2245 процента).
Сообщается, что срок погашения облигаций – 6 октября 2026 года.
Напомним, что Бакинская фондовая биржа — главная фондовая биржа Азербайджана, которая занимается формированием и развитием торговой системы, обеспечивающей организацию торговли ценными бумагами и эффективное исполнение заключенных сделок. В 2022 году на бирже было осуществлено 45 размещений корпоративных ценных бумаг (за исключением ипотечных займов). Бакинская фондовая биржа имеет двусторонние связи с фондовыми биржами Лондона, Варшавы, Москвы и другими биржами, тесно сотрудничает с Международной финансовой корпорацией, совместно с которой провела конференцию, посвященную рынку корпоративных ценных бумаг.