Бакинская фондовая биржа проведет аукцион по размещению облигаций минфина

БАКУ /Trend/ - 31 октября 2023 года ЗАО "Бакинская фондовая биржа" проведет аукцион по размещению государственных облигаций министерства финансов Азербайджанской Республики с ISIN-кодом AZ0201040109, сроком погашения 1 092 дня, сообщает в пятницу Trend.

Согласно данным минфина, общая номинальная стоимость облигаций составит 55 миллионов манатов.

На аукционе заявлено два типа облигаций – купонные и среднесрочные государственные облигации со ставкой на уровне 7 процентов.

Номинальная стоимость ценной бумаги заявлена на уровне 100 манат, а количество ценных бумаг – 550 тысяч.

Сообщается, что сроки погашения облигаций – 23 апреля 2024 года, 22 октября 2024, 22 апреля 2025, 21 октября 2025 года и 21 апреля 2026 года.

Срок погашения основной суммы – 21 апреля 2026 года.

Напомним, что ЗАО "Бакинская фондовая биржа" — главная фондовая биржа Азербайджана, которая занимается формированием и развитием торговой системы, обеспечивающей организацию торговли ценными бумагами и эффективное исполнение заключенных сделок. В 2022 году на бирже было осуществлено 45 размещений корпоративных ценных бумаг (за исключением ипотечных займов). Кроме того, Бакинская фондовая биржа имеет двусторонние связи с фондовыми биржами Лондона, Варшавы, Москвы и другими биржами. Бакинская фондовая биржа тесно сотрудничает с Международной финансовой корпорацией, совместно с которой провела конференцию, посвященную рынку корпоративных ценных бумаг.