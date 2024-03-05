Азербайджан и Катар обсудили развитие рынка ценных бумаг (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Азербайджан и Катар обсудили развитие рынка ценных бумаг.

Как сообщает во вторник Trend, об этом в своем аккаунте в социальной сети "Х" написал председатель Центрального банка Азербайджана (ЦБА) Талех Кязымов.

"В рамках визита в Катар прошла встреча с Тами Ахмедом Али Аль-Бутами Аль-Бинали, генеральным директором Управления по финансовым рынкам Катара. Мы обсудили развитие рынка ценных бумаг Катара и возможности, открывающиеся перед иностранными инвесторами. Кроме того, мы обменялись мнениями о перспективах сотрудничества между надзорными органами и участниками рынка ценных бумаг обеих стран", - говорится в публикации.

Отметим, что ранее совместно с Катарским финансовым центром были обсуждены льготы для финансового сектора. Кроме того, накануне центральные банки Азербайджана и Катара обсудили перспективы сотрудничества.

Напомним, что перед прибытием в Катар председатель ЦБА находился с рабочим визитом в ОАЭ, где провел встречи с управляющим ЦБ ОАЭ Халедом Мохамедом Баламой, а также с управляющим Дубайского международного финансового центра (DIFC) Эссой Казимом.

Так, в ходе встречи с управляющим ЦБ ОАЭ состоялся обмен мнениями о текущих экономических связях между двумя странами, развитии финансового сектора в обеих странах, а также о состоянии и перспективах сотрудничества между центральными банками, а с управляющим DIFC были обсуждены возможности сотрудничества с финансовым сектором.

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