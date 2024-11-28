ITFC ориентируется на создание линий финансирования для примерно 10 банков в Азербайджане (Эксклюзив)

БАКУ/Trend/ - Международная исламская корпорация торгового финансирования (ITFC) планирует сотрудничать с около 10 банками и финансовыми учреждениями в Азербайджане для создания линий финансирования.

Об этом сказал Trend главный операционный директор ITFC Назим Нурдали.

"ITFC сосредоточена на двух ключевых направлениях: торговом финансировании и развитии торговли. Программа TCCA+, охватывающая Центральную Азию и Азербайджан, направлена на содействие развитию торговли и бизнеса. В области торгового финансирования наше присутствие в регионе весьма значительное и выходит за пределы Азербайджана", — отметил он.

Нурдали подчеркнул, что ITFC активно занимается торговым финансированием в таких странах, как Казахстан, Узбекистан, Таджикистан и Кыргызстан.

"С прошлого года мы активизировали наши усилия по торговому финансированию в Азербайджане. Ранее, в период с 2009 по 2014 год, мы провели множество транзакций. Основное наше вмешательство в Азербайджане заключается в предоставлении линий финансирования местным банкам, что позволяет им поддерживать малые и средние предприятия (МСП) в доступе к нашим ресурсам", — добавил он.

Главный операционный директор также отметил, что в Узбекистане ITFC установила крепкие связи, сотрудничая с 12 банками.

"В настоящее время мы внедряем аналогичную модель в Таджикистане, Кыргызстане и Азербайджане. Наше партнерство в Узбекистане началось в 2018 году с одного банка и за это время расширилось до 12. Мы нацелены повторить этот успех в Азербайджане, планируя сотрудничество с примерно 10 банками и финансовыми учреждениями для создания линий финансирования.

Наше основное внимание в Азербайджане будет сосредоточено на предоставлении финансирования через местные банки в качестве посредников. Мы намерены выделять линии финансирования в размере от 20 до 30 миллионов долларов США для импортно-экспортной деятельности, которые затем будут распределяться этими банками среди их основных клиентов из числа МСП. Такой подход соответствует динамичной экономике Азербайджана, где частный сектор играет жизненно важную роль", — заключил Нурдали.

X: @Lyaman_Zeyn