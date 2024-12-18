Прогноз инфляции на 2025 год остается в пределах целевого уровня - ЦБА

БАКУ /Trend/ - В рамках базового сценария прогноз инфляции в Азербайджане на конец 2024 года и на 2025 год остается в пределах целевого уровня (4±2%).

Как сообщает в среду Trend, об этом говорится в пояснении Центрального банка Азербайджана (ЦБА) касательно решения по учетной ставке.

"В целом текущая монетарная политика направлена на удержание инфляции в пределах целевого диапазона и укрепление инфляционных ожиданий. В рамках базового сценария прогноз инфляции на конец 2024 года и на 2025 год остается в пределах целевого уровня (4±2%)", - говорится в информации.

Отметим, что в прошлом пресс-релизе ЦБА по учетной ставке прогнозировалось, что годовая инфляция составит 5,1 процента к концу 2024 года и 5,8 процента в 2025 году.

Напомним, что ЦБА 18 декабря принял решение оставить учетную ставку без изменений на уровне 7,25 процента. Верхний и нижний пределы процентного коридора также остались неизменными на уровне 8,25 процента и 6,25 процента соответственно.

Подчеркивается, что решение о сохранении учетной ставки без изменений было принято с учетом фактической и прогнозируемой инфляции в пределах целевого уровня (4±2%) и анализа макроэкономических тенденций.

Следующие решения по параметрам процентного коридора будут приниматься с учетом фактической и прогнозируемой инфляции, а также динамики внутренних и внешних рисковых факторов. Центральный банк продолжает анализировать экономические процессы и мониторить финансовые рынки.