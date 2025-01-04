Обзор валютного рынка Азербайджана за неделю

БАКУ /Trend/ - По итогам этой недели официальный курс маната по отношению к одному доллару США, установленный Центральным банком Азербайджана (ЦБА), остался без изменений, сообщает в субботу Trend.

Средневзвешенный курс по итогам недели составил 1,7 маната за один доллар.

Официальный курс маната по отношению к доллару 23 декабря 1,7 30 декабря* 1,7 24 декабря 1,7 31 декабря* 1,7 25 декабря 1,7 1 января* 1,7 26 декабря 1,7 2 января* 1,7 27 декабря 1,7 3 января* 1,7 Средний курс за неделю 1,7 Средний курс за неделю 1,7

По итогам этой недели официальный курс маната по отношению к одному евро не изменился. Средневзвешенный курс повысился на 0,0026 маната и составил 1,7724 маната за евро.

Официальный курс маната по отношению к евро 23 декабря 1,7752 30 декабря* 1,7724 24 декабря 1,7676 31 декабря* 1,7724 25 декабря 1,7692 1 января* 1,7724 26 декабря 1,7677 2 января* 1,7724 27 декабря 1,7694 3 января* 1,7724 Средний курс за неделю 1,7698 Средний курс за неделю 1,7724

На этой неделе официальный курс маната по отношению к 100 российским рублям не изменился. Средневзвешенный курс понизился на 0,0536 маната и составил 1,6318 маната за рубль.

Официальный курс маната по отношению к российскому рублю 23 декабря 1,6516 30 декабря* 1,6318 24 декабря 1,6798 31 декабря* 1,6318 25 декабря 1,6998 1 января* 1,6318 26 декабря 1,6998 2 января* 1,6318 27 декабря 1,6958 3 января* 1,6318 Средний курс за неделю 1,6854 Средний курс за неделю 1,6318

На этой неделе официальный курс маната по отношению к одной турецкой лире не изменился. Средневзвешенный курс повысился на 0,0003 маната и составил 0,0485 маната за лиру.

Официальный курс маната по отношению к турецкой лире 23 декабря 0,0483 30 декабря* 0,0485 24 декабря 0,0482 31 декабря* 0,0485 25 декабря 0,0483 1 января* 0,0485 26 декабря 0,0482 2 января* 0,0485 27 декабря 0,0482 3 января* 0,0485 Средний курс за неделю 0,0482 Средний курс за неделю 0,0485

*В связи с тем, что в Азербайджане с 30 декабря 2024 года по 3 января 2025 года праздничные дни, курс автоматически переносится с последнего рабочего дня

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