Всемирный банк о прогнозах роста экономики Азербайджана в 2025-2026 годах

БАКУ /Trend/ - Всемирный банк (ВБ) прогнозирует рост ВВП Азербайджана в 2025 году на уровне 2,7 процента (не изменилось по сравнению с октябрьском прогнозом), а в 2026 году - 2,4 процента (не изменилось).

Об этом сообщает в пятницу Trend со ссылкой на отчет ВБ "Перспективы мировой экономики".

Согласно данным ВБ, экономика Азербайджана в прошлом году выросла на четыре процента.

В отчете отмечается, что темпы роста на Южном Кавказе составят 3,9 процента в 2025 году и 3,4 процента в 2026 году.

Напомним, что министерство экономики Азербайджана прогнозирует рост ВВП страны в 2025 году на уровне 3,5 процента, а в 2026 году - 2,8 процента, Европейский банк реконструкции и развития прогнозирует рост реального ВВП Азербайджана на уровне 2,7 процента в 2025 году, а Азиатский банк развития прогнозирует темпы роста ВВП Азербайджана в 2025 году - 2,6 процента, ING в 2025 году - 2,6 процента и 2,8 процента в 2026 году.