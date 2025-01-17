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Всемирный банк о прогнозах роста экономики Азербайджана в 2025-2026 годах

Финансы Материалы 17 января 2025 09:37 (UTC +04:00)
Всемирный банк о прогнозах роста экономики Азербайджана в 2025-2026 годах
Фото: Всемирный банк

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Кямран Гасымов
Кямран Гасымов
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БАКУ /Trend/ - Всемирный банк (ВБ) прогнозирует рост ВВП Азербайджана в 2025 году на уровне 2,7 процента (не изменилось по сравнению с октябрьском прогнозом), а в 2026 году - 2,4 процента (не изменилось).

Об этом сообщает в пятницу Trend со ссылкой на отчет ВБ "Перспективы мировой экономики".

Согласно данным ВБ, экономика Азербайджана в прошлом году выросла на четыре процента.

В отчете отмечается, что темпы роста на Южном Кавказе составят 3,9 процента в 2025 году и 3,4 процента в 2026 году.

Напомним, что министерство экономики Азербайджана прогнозирует рост ВВП страны в 2025 году на уровне 3,5 процента, а в 2026 году - 2,8 процента, Европейский банк реконструкции и развития прогнозирует рост реального ВВП Азербайджана на уровне 2,7 процента в 2025 году, а Азиатский банк развития прогнозирует темпы роста ВВП Азербайджана в 2025 году - 2,6 процента, ING в 2025 году - 2,6 процента и 2,8 процента в 2026 году.

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