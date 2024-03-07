БАКУ /Trend/ - В Азербайджане будут установлены пункты электрической заправки для автомобилей.

Как сообщает в четверг Trend, это нашло отражение в подписанном Президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым распоряжении о поощрении использования транспортных средств с электрическим двигателем.

Согласно распоряжению, Кабинет министров на основании предложений министерства цифрового развития и транспорта, министерства энергетики, открытого акционерного общества "Азерэнерджи" и открытого акционерного общества "Азеришыг" в месячный срок должен определить места для установки пунктов электрической заправки.

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