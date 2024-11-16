Новая коллективная количественая цель - наш главный приоритет в этом году - Самир Бежанов

БАКУ /Trend/ – Новая коллективная количественая цель (NCQG) является нашим главным приоритетом в этом году.

Как сообщает Trend в субботу, об этом сказал заместитель ведущего переговорщика COP29 Самир Бежанов в ходе пресс-конференции в рамках COP29.

"Председатели призывают стороны обеспечить справедливый и амбициозный результат в этом году. Наш призыв ко всем сторонам заключается в том, чтобы сосредоточиться на переговорах, сконцентрироваться на обсуждениях и постараться достичь ожидаемого результата по всем мандатам. Что касается ведущей роли Азербайджана в этом процессе, как вы знаете, Азербайджан неоднократно заявлял, что NCQG является нашим главным приоритетом в этом году, и ожидаемый результат текущих переговоров в первую очередь связан с NCQG.

Мы тесно сотрудничаем с нашими партнерами, чтобы помочь малым островным развивающимся государствам и другим пострадавшим сообществам", - сказал он.

Напомним, что решение о проведении COP29 в Азербайджане было принято 11 декабря прошлого года на пленарном заседании COP 28 в Дубае.

11 ноября в Бакинском олимпийском стадионе состоялось открытие 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29), который продлится до 22 ноября. Мероприятие является самым масштабным, организованным Азербайджаном на сегодняшний день, и впервые проходит в регионе в Азербайджане.

В рамках COP29 12-13 ноября прошло мероприятие самого высокого уровня – саммит мировых лидеров по климатической деятельности.

Основное ожидание от COP29 заключается в согласовании справедливой и амбициозной Новой коллективной количественной цели (NCQG) по климатическому финансированию.

Помимо того, что создание климатического финансирования является главным приоритетом, создающим условия для деятельности, оно также будет способствовать выполнению обязательства 1,5°C, объединив всех вместе.

Рамочная конвенция ООН об изменении климата - это соглашение, подписанное на Саммите Земли в Рио-де-Жанейро в июне 1992 года с целью предотвращения опасного вмешательства человека в климатическую систему. Аббревиатура COP (Conference of Parties) в переводе с английского означает "Конференция сторон", это высший законодательный орган, контролирующий исполнение Рамочной конвенции об изменении климата.

Сторонами Конвенции являются 198 стран. Если у сторон нет иного решения, COP проводится ежегодно. Первое мероприятие COP состоялось в марте 1995 года в Берлине, а ее секретариат находится в Бонне.