ИСЕСКО разрабатывает глобальную панель мониторинга для отслеживания прогресса в области "зеленого" образования

БАКУ /Trend/ - ИСЕСКО в сотрудничестве с Greening Education и ЮНЕСКО разрабатывает глобальную панель мониторинга для отслеживания прогресса в области "зеленого" образования.

Как передает Trend в понедельник, об этом сказал генеральный директор ИСЕСКО Салим бин Мухаммад аль-Малик в ходе "круглого стола" в рамках COP29 на тему экологизации образования и повышения климатической грамотности - 2-й ежегодной встречи Партнерства по экологизации образования, передает Trend в понедельник.

"Для меня большая честь объявить, что ИСЕСКО в сотрудничестве с партнерством Greening Education и ЮНЕСКО разрабатывает глобальную панель мониторинга для отслеживания прогресса в области зеленого образования, запуск которой планируется на COP30 в следующем году. Эта цифровая панель, доступная по всему миру, позволит правительствам и политикам эффективно планировать и принимать решения для достижения целей 2030 года и дальнейшего развития. Работая вместе, обмениваясь знаниями и поддерживая друг друга, мы можем создать образовательную систему, которая будет по-настоящему устойчивой и инклюзивной. ИСЕСКО стремится быть частью этого пути и с нетерпением ждет сотрудничества со всеми вами для реализации этого видения", - отметил он.