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Сегодня на COP29 будет принята Бакинская декларация, посвященная вопросам управления водными ресурсами

Зеленая экономика Материалы 21 ноября 2024 09:21 (UTC +04:00)
Сегодня на COP29 будет принята Бакинская декларация, посвященная вопросам управления водными ресурсами

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Кямран Гасымов
Кямран Гасымов
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БАКУ / Trend/ – Сегодня будет принята Бакинская декларация, посвященная вопросам управления водными ресурсами

Как передает в четверг Trend, об этом журналистам сообщил Руководитель водного мандата генерального директора Глобального договора ООН Джейсон Мориссон.

"Говоря о смягчении последствий изменения климата, мы движемся недостаточно быстро, наши амбиции остаются недостаточно высокими, а результаты всё ещё не соответствуют поставленным целям. В то же время мы всё больше осознаём важность адаптации к изменениям климата и необходимость повышения устойчивости.

На этой и следующей конференции вопросы воды и адаптации к климатическим изменениям становятся ключевыми темами обсуждения, сопровождаясь глобальной программой действий по адаптации. Я надеюсь, что мы продолжим развивать Бакинскую декларацию, которая будет опубликована сегодня, и усилим этот импульс на пути к следующей конференции, которая пройдёт в Бразилии в следующем году", - сказал он.

Напомним, что 11 ноября в Бакинском олимпийском стадионе состоялось открытие 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29), который продлится до 22 ноября. Мероприятие является самым масштабным, организованным Азербайджаном на сегодняшний день, и впервые проходит в регионе в Азербайджане.

В рамках COP29 12-13 ноября прошло мероприятие самого высокого уровня – саммит мировых лидеров по климатической деятельности.

Основное ожидание от COP29 заключается в согласовании справедливой и амбициозной Новой коллективной количественной цели (NCQG) по климатическому финансированию.

Помимо того, что создание климатического финансирования является главным приоритетом, создающим условия для деятельности, оно также будет способствовать выполнению обязательства 1,5°C, объединив всех вместе.
Рамочная конвенция ООН об изменении климата - это соглашение, подписанное на Саммите Земли в Рио-де-Жанейро в июне 1992 года с целью предотвращения опасного вмешательства человека в климатическую систему. Аббревиатура COP (Conference of Parties) в переводе с английского означает "Конференция сторон", это высший законодательный орган, контролирующий исполнение Рамочной конвенции об изменении климата.

Сторонами Конвенции являются 198 стран. Если у сторон нет иного решения, COP проводится ежегодно. Первое мероприятие COP состоялось в марте 1995 года в Берлине, а ее секретариат находится в Бонне.

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