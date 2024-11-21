Только 2% климатического финансирования направлено на проекты для женщин - Исмаил Серагельдин

БАКУ /Trend/ - Лишь 2% финансирования климатических проектов выделяется на инициативы, направленные на поддержку женщин.

Как передает в четверг Trend, об этом сказал сопредседатель Международного центра Низами Гянджеви Исмаил Серагельдин на пресс-конференции Международного центра Низами Гянджеви.

"Статистика потрясает: женщины составляют 4 из 5 погибших в климатических катастрофах и подвергаются их воздействию в 14 раз чаще, чем мужчины. Однако финансирование инициатив, которые учитывают их потребности, остается критически низким", – отметил он.

Серагельдин подчеркнул, что для решения этих вопросов необходимо расширение сотрудничества с международными организациями, такими как UN Women, и увеличение инвестиций в гендерные проекты.

Он отметил, что Международный центр Низами Гянджеви совместно с UN Women, ВОЗ и ПРООН организовал серию панельных и углубленных дискуссий, направленных на выработку решений для повышения гендерного равенства в климатических стратегиях.

"Изменение климата не является гендерно нейтральным, и для его эффективного преодоления важно учитывать потребности женщин. Необходима срочная мобилизация ресурсов и пересмотр глобальных подходов, чтобы женщины, которые являются основой устойчивых сообществ, не оставались за рамками климатических решений", – добавил он.