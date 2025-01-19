Назван объем электроэнергии, произведенной ГЭС "Арпачай-1" за пять лет

БАКУ /Trend/ - Гидроэлектростанция "Арпачай-1" мощностью 20,5 МВт в 2024 году произвела 45,4 млн кВт·ч электроэнергии, что значительно превышает показатель 2023 года, составивший 19,1 млн кВт·ч.

Как сказали в ответ на запрос Trend в Государственной энергетической службе Нахчывана, за последние пять лет станция также демонстрировала высокие результаты: в 2020 году объем производства составил 41,1 млн кВт·ч, а в 2021 и 2022 годах — 33,2 млн кВт·ч и 25,9 млн кВт·ч соответственно.

Отметим, что строительство гидроэлектростанции "Арпачай-1" мощностью 20,5 мегаватт, расположенной в Шарурском районе Нахчыванской Автономной Республики, с использованием воды из водохранилища Арпачай с объемом 150 миллионов кубометров, началось в 2011 году, а строительно-монтажные работы были завершены в 2013 году. На станции был прорыт тоннель длиной 1100 метров и диаметром 3,9 метра, забетонирован, установлены затворы на водозаборном сооружении, построено здание станции, проложен высоконапорный металлический трубопровод для подачи воды к турбинам.

Ожидается, что станция будет вырабатывать 51 миллион киловатт-часов электроэнергии в год. Станция была сдана в эксплуатацию 7 апреля 2014 года при участии Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева.

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