Мобильный оператор Азербайджана обратился к абонентам

12 августа 2017 13:03 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Оператор мобильной связи Азербайджана ООО Azercell Telecom предупреждает своих абонентов о возможных сбоях в сети услуг компании, говорится в сообщении ООО, распространенном в субботу в официальной печати.

"Azercell доводит до сведения своих абонентов, что в связи с проведением работ по усовершенствованию сети и улучшению оказываемых услуг ночью 15 августа они столкнутся с некоторыми неудобствами", - говорится в сообщении.

Лидер в отрасли мобильной связи Азербайджана и крупнейший инвестор вне нефтяного сектора ООО Azercell Telecom было основано в 1996 году. Сеть компании, которая составляет 48 процентов мобильного рынка страны, охватывает 80 процентов территории страны, 99,8 процента населения. Сегодня 4,5 миллиона человек выбирает службу Azercell. Azercell внедрил в Азербайджане ряд инновационных технологий и концепций: GSM технологии, система предоплаченных мобильных услуг, 24/7 Телефонный центр, абонентская служба онлайн, GPRS/EDGE (мобильный интернет), M2M, MobilBank, концепция офисов Azercell Express, предоставляющих три службы в одной точке, мобильная электронная услуга «АСАН Имза» и др.

В 2012 году компания Azercell представила сеть четвертого поколения LTE. Согласно результатам компании Global Wireless Solutions, проводящей исследования в сфере качества мобильной связи, а также международных систем «Opensignal» и «Testmy.net», измеряющих сетевое качество радиосигналов, сеть компании Azercell
среди операторов мобильной связи Азербайджана по многим параметрам показала самые высокие показатели.

(Автор: Анвар Мамедов. Редактор: Ирина Парфёнова)

Azernews Newspaper
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