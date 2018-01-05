Запущено новое приложение интерактивного поиска отделений почты Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Пользователям устройств, работающих под управлением операционной системы Android, стало доступно новое приложение интерактивного поиска почтовых отделений ООО Azerpoct - "Poçt+" (Pocht Plus), сказал Trend в пятницу руководитель проекта Шамхал Байрамов.

По его словам, приложение позволяет осуществлять поиск ближайшего отделения Azerpoct, отслеживать почтовые отправления, получать информацию о курсах валют и т.д.

"В первую очередь наша задача заключалась в обеспечении доступности почтовых отделений. Посредством дистрибутива можно осуществлять поиск почтовых отделений по почтовому индексу, по названию улиц и по точке геолокации. В Баку на точку геолокации радиусом в один километр может приходиться несколько почтовых отделений, в то время как в районах эта цифра значительно меньше. Поэтому функционал поиска приложения в районах расширяется на несколько километров до нахождения ближайшего к пользователю отделения", - сказал Байрамов.

Большой популярностью среди пользователей, по его словам, пользуется функционал отслеживания международных почтовых отправлений.

"Несмотря на то, что данный функционал сейчас доступен на корпоративной странице Azerpoct, мы постарались сделать его еще более доступным для пользователя. Пользователь посредством дистрибутива может отслеживать не одно, а несколько почтовых отправлений, причем главной особенностью является функция уведомления о местонахождении почтового отправления в режиме реального времени", - сказал Байрамов.

В перспективные планы по усовершенствованию дистрибутива, как сказал руководитель проекта, входит еще большее его усовершенствование и дополнение новыми функциями. В первую очередь стабильность работы дистрибутива в последующих обновлениях будет еще больше повышена, программа будет выполнять больше функций в режиме офлайн, что позволит пользователю экономить интернет-трафик, также он в перспективе будет локализован на русский язык.

В настоящее время пользователям также предлагается разработанное ранее информационно-вычислительным центром министерства транспорта, связи и высоких технологий мобильное приложение поиска почтовых отделений - "Почтовые адреса", которое доступно в магазинах приложений App Store и Android. Кроме того, услуга интерактивного поиска отделений Azerpoct доступна также на портале "Электронное правительство" (e-gov.az).

(Автор: Гусейн Велиев. Редактор: Ирина Парфёнова)

Твиттер: @h_veliyev

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