Nar проводит очередную кампанию для своих абонентов (ФОТО)

23 января 2018 19:09 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Nar проводит очередную интересную кампанию для своих абонентов. Так, абоненты, которые присоединятся к одному из пакетов Full в период с 29 декабря 2017 года по 28 января 2018 года, получат шанс выиграть ценные подарки от мобильного оператора. Чтобы принять участие в кампании, нужно всего лишь посетить стенд Nar, расположенный на первом этаже торгового центра 28 Mall.

Абоненты, присоединившиеся к одному из новых пакетов Full, смогут в полной мере насладиться общением благодаря возможностям, доступным в рамках этого выгодного предложения. Основной отличительной чертой этих пакетов, включающих в себя минуты разговора и большой объем интернет-трафика, является перенос неиспользованных бонусов на следующий месяц. Таким образом, представив новые пакеты Full, оператор Nar, известный тем, что всегда учитывает пожелания и нужды своих абонентов, предоставил пользователям уникальную возможность использовать оставшиеся бонусы в течение следующего месяца.

Абонентам, посетившим стенд оператора Nar, будет предоставлена информация об условиях кампании и специальный купон. Обладатель купона получит право на участие в кампании, в которой будет разыгрываться 1 телефон Samsung Galaxy S8, 1 планшет iPad Pro и смарт-часы Samsung Gear S3. Купоны будут помещены в специальный прозрачный ящик, и в ходе розыгрыша будут определены трое случайных победителей.

Розыгрыш призов состоится 29 января 2018 года в 18:00 на третьем этаже торгового центра 28 Mall. Участник кампании должен будет присутствовать в месте проведения розыгрыша в указанное время, имея при себе купон. Если участник, чей купон вытащен из прозрачного ящика, не присутствует в вышеуказанном месте, выигрыш будет разыгран повторно. Участники, выигравшие призы, смогут получить свой выигрыш, предъявив купон и удостоверение личности.

Компания Azerfon, начавшая свою деятельность 21 марта 2007 года под торговой маркой Nar Mobile, в течение короткого времени превратилась в одну из ведущих компаний на азербайджанском рынке телекоммуникаций и мобильной связи. Торговая марка Nar стала олицетворением гармоничного сочетания исторического и культурного наследия Азербайджана с современной жизнью. Nar стал первым оператором в стране, предоставившим абонентам технологию 3G, а также широкий охват сети 4G. В рамках стратегии постоянного усовершенствования качества сети, Nar представил новую услугу HD-Voice (High Definition Voice), которая позволила существенно улучшить качество связи и обеспечила максимально чистую передачу звука. Благодаря обширной сети, состоящей более чем из 6500 базовых станций и охватывающей 93% территории страны, Nar предоставляет высококачественные услуги более 2-м миллионам абонентам.

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