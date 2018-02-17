Facebook заявил о планах удвоить штат специалистов по безопасности

Руководство соцсети Facebook намерено принять ряд мер в сфере информационной безопасности, в частности - увеличить в два раза число специалистов данного профиля. Об этом говорится в опубликованном в пятницу заявлении вице-президента Facebook Джоэла Каплана, передает ТАСС.

"Мы знаем, что можем сделать больше для предотвращения будущих атак", - отметил Каплан, говоря о возможности использования соцсети хакерами в своих целях. "Мы направляем на это значительные средства, в частности, увеличиваем число людей, которые работают в сфере безопасности, с 10 тыс. до 20 тыс. в этом году, - пояснил представитель Facebook. - Мы также продолжаем тесно взаимодействовать с ФБР, министерством внутренней безопасности и другими компаниями, чтобы разработать методы защитить страну и людей, пользующихся нашей соцсетью".

В сентябре текущего года Алекс Стамос, отвечающий за безопасность в Facebook, выступил с утверждением, что в период прошлогодних американских выборов некая российская структура потратила $100 тыс. на распространение в соцсети рекламных сообщений политического характера посредством создания ложных учетных записей и страниц.

Компания Facebook была основана 4 февраля 2004 года Марком Цукербергом и тремя его сокурсниками в период обучения в Гарвардском университете. Корпорация владеет одноименной социальной сетью, которая является одной из ведущих в мире. В настоящее время Цукерберг является главой Facebook. Ежемесячная аудитория соцсети превышает 2 млрд пользователей во всем мире.

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