Годовой доход китайской телекоммуникационной компании ZTE превысил $17 млрд

За 2017 год объем доходов китайской телекоммуникационной компании ZTE составил 108,82 миллиарда юаней (17,2 миллиарда долларов), увеличившись на 7,5 процента в годовом выражении, сообщает агентство "Синьхуа" со ссылкой на годовый отчет компании ZTE.

Как отмечается в докладе, объем вложений ZTE в научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы (НИОКР) по итогам 2017 года достиг 12,96 миллиарда юаней, что занимает 11,9 процента от доходов от основной деятельности предприятия.

По состоянию на конец 2017 года в компании ZTE насчитывалось около 28,9 тысяч занимающихся НИОКР сотрудников, которые составили почти 40 процентов от общего числа сотрудников.

К настоящему времени компания ZTE создала научно исследовательские и опытно-конструкторские центры в Китае, США, Швеции, Франции, Японии и Канаде, а также более 10 совместных инновационных центров с глобальными операторами.

Рост доходов, указывается в докладе ZTE, объясняется такими причинами, как продолжительные инвестиции глобальных операторов в телекоммуникационную сеть и растущие зарубежные рынки мобильных телефонов.

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