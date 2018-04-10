Nar продолжает расширять сеть LTE в регионах страны

10 апреля 2018 22:28 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - С целью предоставления удобных и беспрерывных услуг мобильной связи и интернета своим абонентам, Nar продолжает осуществление процесса установки новых базовых станций по всей территории страны, сообщает мобильный оператор во вторник.

В результате широкомасштабных оптимизационных работ, мобильный оператор предоставил абонентам возможность использовать услуги 4G (LTE) не только в Баку и на Абшеронском полуострове, но и в других районах республики. Так, в прошлом году жители Гянджи стали первыми из жителей регионов, кто смог использовать все преимущества сети четвертого поколения (LTE), обеспечивающей значительное увеличение скорости мобильного интернета.

В течение первых трех месяцев этого года, мобильный оператор установил 84 новые станции LTE в Баку и на Абшеронском полуострове, в то время как 63 базовые станции LTE были установлены в регионах страны. Отныне, наряду с жителями Гянджи, жители таких районов как Агджабеди, Гёйчай, Губа, Гусар, Гаджигабул, Джалилабад, Хачмаз, Мингячевир, Огуз, Саатлы, Сальян, Шабран, Шеки, Шамкир, Ширван, Сиязань, Товуз и Загатала имеют возможность пользоваться преимуществами сети LTE от Nar. Благодаря скорости до 225 Мбит/с, которую способна обеспечить технология LTE, абоненты Nar, проживающие в регионах страны, могут еще более эффективно пользоваться интернет-ресурсами.

Сегодня, расширенная сеть Nar, состоящая из более 6500 базовых станций, охватывает 93 процента территории страны и предоставляет более двум миллионам своих абонентов услуги высокого качества.

Нужно отметить, что по результатам сравнительных тестов, проведенных независимой международной компанией P3 Communications во втором квартале 2017 года, сеть Nar продемонстрировала самые высокие показатели в стране по предоставлению услуг голосовой связи. Испытание основывалось на измерении качества клиентского опыта использования широкого спектра услуг, предоставляемых оператором.

Подробную информацию о сети и базовых станциях Nar можно получить на сайте nar.az.

Компания Azerfon (торговая марка Nar), начавшая свою деятельность 21 марта 2007 года, в течение короткого времени превратилась в одну из ведущих компаний на азербайджанском рынке телекоммуникаций и мобильной связи. Торговая марка Nar стала олицетворением гармоничного сочетания исторического и культурного наследия Азербайджана с современной жизнью. Nar стал первым оператором в стране, представившим технологию 3G, а также широкий охват сети четвертого поколения (4G).

В рамках стратегии направленной на постоянное улучшение качества своей сети, Nar представил услугу HD-Voice (High Definition Voice), обеспечивающую существенное повышение качества передачи голоса во время телефонных звонков.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

  • Тэги:
  • Nar
Azernews Newspaper
Новости по теме
Продолжается 10 сезон состязаний «Брейн-ринг» при поддержке Nar
ИКТ 6 апреля 14:55
Nar продемонстрировал высокие темпы роста числа пользователей мобильного интернет
ИКТ 5 апреля 16:53
Nar проводит очередную кампанию для своих абонентов
ИКТ 3 апреля 11:13
Интересный конкурс от Nar и радиопрограммы Avtostop
ИКТ 30 марта 17:12
Nar отметил праздник Новруз вместе с солдатами в прифронтовой зоне (ФОТО/ВИДЕО)
ИКТ 27 марта 15:13
Колесо фортуны – Новруз от Nar в социальных сетях
ИКТ 19 марта 18:14
Nar расширяет сеть продаж на территории страны
ИКТ 17 марта 14:02
Абоненты Nar смогут обменять минуты на мегабайты, а мегабайты на минуты
ИКТ 17 марта 00:00
Nar представил обновленный вариант продукта Qutu
ИКТ 16 марта 20:55
При поддержке Nar стартовал новый сезон интеллектуальной игры "Брейн-ринг"
ИКТ 13 марта 14:24
Nar получил премию "Самый активный работодатель" (ФОТО)
ИКТ 6 марта 12:26
В 2018 году Nar планирует увеличить количество базовых станций на 25% (ФОТО)
ИКТ 1 марта 18:25
Nar принял участие во Всемирном мобильном конгрессе в Барселоне
ИКТ 1 марта 16:11
Nar и Microsoft Azerbaijan продолжают поддерживать стартапы Imagine Cup
ИКТ 27 февраля 11:55
Nar наградил лучших студентов Азербайджанского технического университета
Бизнес 23 февраля 18:24
Nar удостоен награды «Лучший мобильный оператор года»
ИКТ 23 февраля 11:26
Абоненты Nar получат бонусы при использовании роуминга в Турции и Иране
ИКТ 14 февраля 17:13
Nar открыл новый магазин в Агдаме
ИКТ 9 февраля 17:57