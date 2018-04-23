Клиенты узбекских банков смогут производить оплаты с помощью технологии NFC

23 апреля 2018 19:56 (UTC+04:00)

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