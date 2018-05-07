В Минсвязи Азербайджана представили собственное решение мобильной е-подписи (Версия 2)

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БАКУ /Trend/ - Информационно-вычислительный центр (ИВЦ) министерства транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана представил собственное решение мобильной электронной подписи, сообщил журналистам в понедельник директор отдела маркетинга ИВЦ Джейхун Мамедов.

Маркетинг-директор отметил, что проект реализован совместно с Kapital Bank.

"Начиная с сегодняшнего дня, клиенты банка смогут в самое короткое время стать обладателями мобильной е-подписи. Проект сыграет важную роль в развитии мобильного банкинга в стране", - сказал Мамедов.

Преимуществом проекта является оптимизация предлагаемых клиентам услуг банка, и упрощение текущих процедур. Кроме того, заверка документов в электронной форме, позволит банку снизить использования бумажных носителей. Архивация документов будет осуществляться автоматически, после того как они будут заверены е-подписью.

Важным аспектом для банка станет также то, что процесс обработки клиентских запросов будет ускорен, а возможности цифрового банкинга расширены.

Клиенты могут получить сертификат мобильной е-подписи обративших в отделения Kapital Bank. После оформления сертификата на указанный клиентом мобильный номер поступит SMS сообщение с PIN-кодом, который он сможет использовать в течение последующих трех лет. Важным составляющим сертификата мобильной е-подписи является то, что она не привязана операторским SIM-картам.

(Автор: Гусейн Велиев. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @h_veliyev

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