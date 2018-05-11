Мессенджер WhatsApp стал бесплатным с Nar

11 мая 2018 09:11 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - C 4 мая 2018 года, использование мессенджера WhatsApp на всех активированных интернет-пакетах Turbo оператора Nar является бесплатным. Так, текущие пользователи пакетов Turbo могут отправить сообщения по WhatsApp совершенно бесплатно до истечения срока использования пакетов.

Напомним, что пакеты Turbo, предлагающиеся в различных объемах, позволяют наслаждаться скоростью до 225 мегабит используя как мобильные телефоны, так и компьютеры. После окончания пакета, абоненты могут пользоваться бесплатным интернетом и безлимитной перепиской до окончания срока действия пакета, в соответствии с «политикой справедливого использования». Более того, в рамках крупных пакетов, таких как “Turbo XL”, “Turbo 2XL” и “Turbo 3XL”, использование интернета по ночам является бесплатным и безлимитным.

Более подробную информацию об интернет-пакетах Turbo оператора Nar можно получить на сайте nar.az.

Компания Azerfon (торговая марка Nar), начавшая свою деятельность 21 марта 2007 года, в течение короткого времени превратилась в одну из ведущих компаний на азербайджанском рынке телекоммуникаций и мобильной связи. Торговая марка Nar стала олицетворением гармоничного сочетания исторического и культурного наследия Азербайджана с современной жизнью. Nar стал первым оператором в стране, представившим технологию 3G, а также широкий охват сети четвертого поколения (4G).

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

  • Тэги:
  • Nar
Azernews Newspaper
Новости по теме
Nar представил новый тарифный пакет под названием "Дополнительные минуты"
ИКТ 4 мая 20:07
Подарки детям от Nar по случаю Всемирного дня книги
ИКТ 23 апреля 21:58
Усиленная сеть Nar готова к Гран-при Формулы 1 в Баку
ИКТ 23 апреля 19:47
Nar расширяет сотрудничество с университетом ADA (ФОТО)
ИКТ 18 апреля 17:43
Nar поддержал проведение интернет-премии NETTY-2018
ИКТ 16 апреля 13:55
Около 50 тыс. абонентов Nar используют пакеты Full
ИКТ 16 апреля 13:16
Nar продолжает расширять сеть LTE в регионах страны
ИКТ 10 апреля 22:28
Продолжается 10 сезон состязаний «Брейн-ринг» при поддержке Nar
ИКТ 6 апреля 14:55
Nar продемонстрировал высокие темпы роста числа пользователей мобильного интернет
ИКТ 5 апреля 16:53
Nar проводит очередную кампанию для своих абонентов
ИКТ 3 апреля 11:13
Интересный конкурс от Nar и радиопрограммы Avtostop
ИКТ 30 марта 17:12
Nar отметил праздник Новруз вместе с солдатами в прифронтовой зоне (ФОТО/ВИДЕО)
ИКТ 27 марта 15:13
Колесо фортуны – Новруз от Nar в социальных сетях
ИКТ 19 марта 18:14
Nar расширяет сеть продаж на территории страны
ИКТ 17 марта 14:02
Абоненты Nar смогут обменять минуты на мегабайты, а мегабайты на минуты
ИКТ 17 марта 00:00
Nar представил обновленный вариант продукта Qutu
ИКТ 16 марта 20:55
При поддержке Nar стартовал новый сезон интеллектуальной игры "Брейн-ринг"
ИКТ 13 марта 14:24
Nar получил премию "Самый активный работодатель" (ФОТО)
ИКТ 6 марта 12:26