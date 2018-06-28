МЧС Кыргызстана перейдет на систему обработки данных азербайджанской разработки (ФОТО)

Прием-сдача выполненных работ была осуществлена с более чем 20 департаментами "Кыргызгидромет" по отдельности.

Система, внедренная в Агентстве по гидрометеорологии, позволит ей автоматически обрабатывать информацию, поступающую из различных подструктур, которые занимаются прогнозом погоды, осуществлением радиологических и агрометеорологических наблюдений и т.д. Вся информация поступает в систему из разных метеостанций и обрабатывается автоматически. В рамках проекта разработаны также отдельные веб-порталы, посредством которых можно управлять процессами.

Neuron Technologies будет осуществлять техническую поддержку инфраструктуры «Кыргызгидромета» в течение последующих пяти лет.

Как сказали в компании, в ближайшее время Neuron Technologies намерена официально обратиться в департамент гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана касательно интеграции аналогичной системы в данном ведомстве.

(Автор: Гусейн Велиев)