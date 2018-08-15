БАКУ /Trend/ - В Азербайджане запущено мобильное приложение для мониторинга качества пищевых продуктов – «TUT», сказал Trend в среду глава компании Neuron Technologies Исмаил Алекберов.

Проект инициирован Агентством пищевой безопасности Азербайджана, а компания Neuron Technologies является разработчиком мобильного дистрибутива. Приложение «TUT» полнофункционально для устройств, работающих под управлением операционных систем Android и iOS.

По словам Алекберова, данный дистрибутив является технологическим новшеством в сфере пищевой безопасности для всей общественности страны.

«Посредством приложения проводится просветительская работа, отправляются уведомления о деятельности агентства, о продуктах которых не следует использовать в рационе питания и т.д. Кроме того, пользователи могут проинформировать агентство о наличии испорченного или просроченного продукта в маркетах, сфотографировав и отправив товар из соответствующего раздела мобильного софта. Обращение моментально направляется систему контент менеджмента, после чего предпринимаются оперативные меры, и организуется ревизия», - сказал Алекберов.

Функционал дистрибутива был впервые продемонстрирован в рамках 12-ой азербайджанской международной выставки «Сельское Хозяйство» (Caspian Agro 2018), которая прошла 16-18 мая.

«Сейчас мы готовимся к экспансии этого решения в страны региона. Мобильный софт недавно был продемонстрирован министерству промышленности и новых технологий Таджикистана, что вызвало интерес у руководства ведомства. В сентябре по линии Azpromo планируется бизнес миссия в Монголию, где данный продукт также будет предложен соответствующим структурам этой страны», - сказал Алекберов.

(Автор: Гусейн Велиев. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @h_veliyev

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