Почта Азербайджана готовится к эмиссии карт Visa International

4 сентября 2018 18:26 (UTC+04:00)

Доступ к платной информации предоставляется по подписке

Часть информационных материалов АМИ Trend, отмеченная знаком , доступна только подписчикам агентства.

Если Вы являетесь зарегистрированным пользователем, пожалуйста, введите свой логин и пароль

azericard

Получить новость сейчас

Вы можете получить доступ к этой платной новости, послав SMS со своего мобильного телефона.

Для этого сначала выберите страну вашего оператора мобильной связи:

Если Вы уже получили сообщение с кодом доступа, введите его ниже и нажмите Открыть для чтения данной информации:

СМС-услуги предоставлены SmsCoin | Сообщить о проблеме

Подписаться на новости

Для подписки на информационные продукты АМИ Trend, получения платного доступа к новостям агентства, размещения рекламы и приобретения фотографий обращайтесь к нам:
Телефон: (+994 12) 437-12-68
E-mail: sales@trend.az

Оставить заявку для оформления платной подписки на издания АМИ Trend можно по адресу subscribe@trend.az. Заполните нижеследующую форму и наши менеджеры свяжутся с вами в самые кратчайшие сроки:

Capcha code
Обновить картинку
Новости по теме
Обнародован объем транзита товаров е-торговли через Азербайджан
ИКТ 17:12
Злоумышленники рассылают фишинговые SMS сообщения от имени Azerpoct
ИКТ 28 августа 17:55
В службе находок почты Азербайджана зарегистрировано около 1 тыс. утерянных документов
ИКТ 28 августа 12:09
Единый Call-центр Азербайджана стал обрабатывать запросы по туристическим услугам
ИКТ 18 августа 11:27
UzCard о переговорах с VISA по проекту выпуска кобейджинговых карт (Эксклюзив)
Бизнес 23 июля 16:25
В Узбекистане стало возможно отменять платёжные операции на POS-терминалах
Бизнес 20 июля 10:20
Лента новостей
В работе Youtube произошел сбой
В мире 18:31
Азербайджанский банк готов расширить выдачу синдицированных кредитов (Эксклюзив)
Бизнес 18:30
Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение об очередном призыве на военную службу
Политика 18:27
Президент Ильхам Алиев выделил средства на строительство автодороги в Шамкирском районе
Политика 18:16
В Ташкенте состоится узбекско-египетский бизнес-форум
Узбекистан 18:10
Государственная комиссия обнаружила серьезные изъяны в работе ОАО "Азерэнержи"
Политика 18:07
Беларусь планирует открыть новые мясокомбинаты и птицефабрики для поставок в КНР
Беларусь 18:05
Азербайджан представит на Московской книжной выставке-ярмарке книги о Карабахе
Социум 18:00
Лидеры США и Южной Кореи обсудили по телефону перспективы диалога с КНДР
США 18:00