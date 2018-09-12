Bakcell организовала «День Семьи» для своих корпоративных клиентов (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Первый оператор мобильной связи и ведущий провайдер мобильного интернета в Азербайджане – компания Bakcell организовала «День Семьи» для корпоративных клиентов, чтобы выразить им свою благодарность за доверие, лояльность и сотрудничество.

Так, в прошлые выходные, Bakcell пригласила представителей более 60 компаний, а также членов их семей на корпоративный праздник «День Семьи», чтобы они могли насладиться отдыхом на природе в кругу родных и коллег. Благодаря этому мероприятию, корпоративные клиенты и работники Bakcell получили возможность провести день с семьей в комфортной и позитивной атмосфере на открытом воздухе, пообщаться с коллегами, познакомиться и наладить контакты с представителями других компаний.

Больше всего, «День Семьи» понравился детям, так как специально для них компания Bakcell организовала веселые мероприятия, интересные игры и увлекательные конкурсы с множеством призов и подарков. Мероприятие сопровождалось развлекательной программой, с участием Ди-джея и эстрадных исполнителей. Все игры и конкурсы проводились и контролировались специально приглашенными аниматорами.

«Люди, которые проводят большую часть времени на работе, стараются посвятить выходные дни семье и провести время с родными и близкими. Компания Bakcell поддержала эту традицию, собрав вместе наших бизнес партнеров и членов их семей, чтобы таким образом укрепить нашу связь и выразить им благодарность за то, что они являются важной частью семьи Bakcell», - отметил директор по продажам компании Bakcell Заур Байрамов.

Сегодня, компания Bakcell предоставляет телекоммуникационные услуги самого высокого качества более 3500 корпоративным клиентам, представляющим самые разные сферы деятельности. Команда профессионалов Bakcell готова в любой момент предоставить индивидуальную помощь компаниям, государственным структурам и другим организациям, по всем вопросам касающимся мобильной связи. Bakcell помогает корпоративным клиентам более эффективно работать и взаимодействовать со своими партнёрами и клиентами – предоставляя им надёжные и безопасные телекоммуникационные услуги.

Благодаря наличию свыше 7000 базовых станций, сеть Bakcell охватывает 99 процентов населения и 93 процентов территории страны (за исключением оккупированных территорий). Компания P3 Communications, являющаяся международным лидером и самой авторитетной независимой организацией в сфере мобильного бенчмаркинга, назвала сеть Bakcell «Лучшей по итогам тестирования» (Best in Test) в Азербайджане.

Первый оператор мобильной связи и ведущий провайдер мобильного интернета в Азербайджане – компания Bakcell, предлагает широкий спектр продуктов и услуг для пользователей современных услуг мобильной связи. Bakcell предоставляет своим клиентам лучшие в своем классе услуги мобильной связи и мобильного интернета четвертого (4G) поколения.

Благодаря наличию свыше 7000 базовых станций, сеть Bakcell охватывает 99 процентов населения и 93 процентов территории страны (за исключением оккупированных территорий). Компания P3 Communications, являющаяся международным лидером и самой авторитетной независимой организацией в сфере мобильного бенчмаркинга, назвала сеть Bakcell «Лучшей по итогам тестирования» (Best in Test) в Азербайджане.

Для получения дополнительной информации о продуктах и услугах Bakcell, пожалуйста, посетите www.bakcell.com или позвоните по номеру 555. Для ознакомления с пресс-релизами, посетите www.bakcell.com/az/news (или www.bakcell.com/en/news для пресс-релизов на английском языке).

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