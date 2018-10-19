Узбекистан и Россия обсудили создание информационных систем

БАКУ /Trend/ - 18 октября 2018 года в ООО «Единый интегратор UZINFOCOM» состоялась встреча с Генеральным директором российской группы компаний ХОСТ Константином Сусловым, передаёт "UzDaily.uz".

Со стороны представителя группы компаний ХОСТ был представлен опыт создания информационных систем для государственных и коммерческих предприятий, например, медицинская информационная система «МедВедь», позволяющая определять эффективность профилактических программ через аналитическую обработку персональных медицинских данных.

Еще один проект, который был представлен – это информационная система «Разумный город» на основе анализа больших объёмов данных позволяет предвидеть проблемы, моделировать контрмеры и оптимально распределять ресурсы (энергетические, водные, финансовые, трудовые).

В ходе встречи стороны обменялись информацией о решениях по виртуализации серверов, приложений и созданию облачных сред для повышения производительности ИТ-инфраструктуры, ее управления и снижения совокупной стоимости владения. Также были рассмотрены вопросы внедрения на предприятии системы мониторинга и управления ИТ-инфраструктурой, позволяющая выявлять возможные и текущие проблемы в работе оборудования и программного обеспечения.

Стороны обсудили ряд возможных пилотных проектов в Узбекистане и договорились утвердить календарь совместных мероприятий.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.