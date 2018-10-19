Узбекистан и Россия обсудили создание информационных систем

19 октября 2018 11:19 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - 18 октября 2018 года в ООО «Единый интегратор UZINFOCOM» состоялась встреча с Генеральным директором российской группы компаний ХОСТ Константином Сусловым, передаёт "UzDaily.uz".

Со стороны представителя группы компаний ХОСТ был представлен опыт создания информационных систем для государственных и коммерческих предприятий, например, медицинская информационная система «МедВедь», позволяющая определять эффективность профилактических программ через аналитическую обработку персональных медицинских данных.

Еще один проект, который был представлен – это информационная система «Разумный город» на основе анализа больших объёмов данных позволяет предвидеть проблемы, моделировать контрмеры и оптимально распределять ресурсы (энергетические, водные, финансовые, трудовые).

В ходе встречи стороны обменялись информацией о решениях по виртуализации серверов, приложений и созданию облачных сред для повышения производительности ИТ-инфраструктуры, ее управления и снижения совокупной стоимости владения. Также были рассмотрены вопросы внедрения на предприятии системы мониторинга и управления ИТ-инфраструктурой, позволяющая выявлять возможные и текущие проблемы в работе оборудования и программного обеспечения.

Стороны обсудили ряд возможных пилотных проектов в Узбекистане и договорились утвердить календарь совместных мероприятий.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Мирзиёев и Путин назвали узбекско-российские отношения стратегическими
Узбекистан 12:20
Россия займётся разработкой IT-проектов в нефтегазовом секторе Узбекистана
Энергетика 11:55
Европейские страны потратили на беженцев из Сирии $140 млрд за три года
Арабские страны 11:31
Узбекистан и Россия заключили соглашения на сумму свыше $27 млрд.
Бизнес 10:49
Российский энергетический холдинг поможет развитию гидроэнергетики в Узбекистане
Энергетика 10:02
Региональный директор "Росатом" стал замгендиректора "Узатом"
Энергетика 09:49
Лента новостей
ИБР изучает в Туркменистане инвестпроекты частного бизнеса
Бизнес 12:21
Мирзиёев и Путин назвали узбекско-российские отношения стратегическими
Узбекистан 12:20
Иран оказывает сервисную поддержку ветровым станциям в Азербайджане
Энергетика 12:14
В Костанайской области Казахстана завершилась уборочная кампания
Экономика 12:08
НПЗ STAR позволит Турции ежегодно экономить порядка $1,5 млрд - минэнерго (Эксклюзив)
Энергетика 12:08
Отравившиеся члены иранского сухогруза «Назмехр» завтра могут быть выписаны из бакинской клиники
Происшествия 12:07
Россия займётся разработкой IT-проектов в нефтегазовом секторе Узбекистана
Энергетика 11:55
Холостяки в Азербайджане стали чаще брать жилье в ипотеку
Бизнес 11:54
При поддержке Фонда Гейдара Алиева во Вьетнаме построена начальная школа (ФОТО)
Общество 11:54