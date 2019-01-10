Мобильная абонентская служба Azercell посетила село Джоджуг Марджанлы

БАКУ /Trend/ - Компания Azercell Teleсom, создавшая и продолжающая внедрять инновационную модель обслуживания клиентов в Азербайджане, в этот раз обрадовала жителей села Джоджуг Марджанлы. Так, мобильная абонентская служба компании посетила село и предоставила необходимые услуги своим абонентам, сообщает в четверг Trend со ссылкой на компанию.

Во время поездки Azercell представила различные кампании своим абонентам. Так, в рамках кампании "Azercell в каждом доме" каждой семье в селе был подарен один мобильный номер. Отметим, что абонентам, которые приобрели новый номер были представлены в подарок 100 внутрисетевых минут. Кроме того, жители посёлка, которые приобрели смартфон могли выбрать в качестве бонуса 1000 внутрисетевых минут или безлимитный мобильный интернет-пакет.

Отметим, что представители компании Azercell также посетили воинскую часть N, расположенную в этом регионе. После встречи с солдатами и офицерами составу воинской части были вручены подарки.

Напомним, что в 2017 году компания Azercell провела необходимые работы в целях обеспечения населения Джоджуг Марджанлы Джабраилского района непрерывной и качественной связью.

Следует отметить, что за 2018 год компания предприняла ряд мер, направленных на укрепление и расширение сети, для предоставления абонентам высокоскоростного мобильного интернета по всей стране. Новые станции 4G были установлены во многих регионах страны. В результате, число пользователей LTE в сети Azercell превысило один миллион. Так, в 2018 году сеть 4G Azercell была построена ещё в 30 городах и районах Азербайджана. В настоящее время абоненты Azercell, помимо Баку и Апшеронского полуострова, могут пользоваться преимуществами услуг 4G в 42 регионах республики. Таким образом, в 2018 году сеть 4G компании Azercell расширилась в два раза, а объем пользования мобильным интернетом увеличился на 50 процентов.

Отметим, что компания Azercell Telecom, в 2018 году предоставила в пользование своим абонентам 16 новых магазинов Azercell Exclusive в Баку и регионах страны.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.