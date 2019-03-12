ITU: Сфера ИКТ в Азербайджане развивается благодаря правильной стратегии государства

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане сфера ИКТ развивается благодаря правильной стратегии государства и успешному сотрудничеству между государством и частным сектором.

Об этом, как сообщает во вторник Trend, сказал глава Регионального отделения Международного союза электросвязи (ITU) для стран СНГ Кирилл Опарин на конференции "Надежная и безопасная облачная среда" в рамках недели кибербезопасности в Баку.

Опарин напомнил, что Президент Азербайджана Ильхам Алиев во время своего выступления на форуме в Давосе отметил, что развитие страны будет зависеть от инноваций и внедрения новых технологий.

"Мы теперь с уверенностью можем сказать, что слова Президента Азербайджана являются реальностью", - сказал Опарин.

Глава Регионального отделения отметил, что все страны региона сегодня рассматривают и реализуют на государственном уровне стратегии и планы развития инфраструктуры и цифровой экономики.

"Национальные стратегии и программы предусматривают цифровизацию услуг, расширение экспорта ИКТ товаров и услуг, создание кадрового потенциала, решение вопроса информационной безопасности и другие важные вопросы", - сказал Опарин.

(Автор: Сара Исрафилбекова. Редактор: Хазар Ахундов)

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