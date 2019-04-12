Абоненты Bakcell получили бесплатный доступ к тысячам фильмов

БАКУ /Trend/ - Первый оператор мобильной связи и провайдер самого скоростного мобильного интернета в Азербайджане – компания Bakcell начала сотрудничать с известным сервисом MEGOGO. Это эксклюзивное партнерство предоставит абонентам Bakcell БЕСПЛАТНЫЙ доступ к почти 10 тысячам лицензионных фильмов, мультфильмов, телевизионных сериалов и другому видео-контенту на срок до 12 месяцев, сообщает в четверг Trend со ссылкой на мобильного оператора.

MEGOGO – это крупнейший видеосервис OTT/VOD в Восточной Европе и СНГ. Благодаря этому эксклюзивному предложению, абоненты Bakcell смогут смотреть тысячи фильмов в высоком качестве, сотни из которых профессионально переведены на азербайджанский язык.

Услугой могут пользоваться все абоненты Bakcell (CIN, Klass и Business Individual). Чтобы воспользоваться предложением, абонентам нужно пройти регистрацию, используя свой номер Bakcell на сайте www.megogo.net или при помощи мобильного приложения (MEGOGO), которое можно скачать в магазинах Google Play Store и Appstore. В зависимости от используемого тарифа, бесплатная подписка на услугу предоставляется сроком на 6 или 12 месяцев. По окончании срока БЕСПЛАТНОГО использования, абоненты смогут продолжить использовать услугу, абонентская плата за которую составит три маната в месяц.

Отметим, что зарегистрировавшись, абоненты будут иметь доступ к услуге с 5 различных устройств. MEGOGO предлагает удобный и индивидуальный опыт использования при помощи 30 видов платформ, включая смартфоны, планшеты, смарт-тв, интернет, игровые консоли и др. Просмотр фильмов и другого контента требует подключения к интернету (мобильному или фиксированному).

Более подробную информацию о новом уникальном предложении, а также других выгодных продуктах и услугах Bakcell можно получить на сайте www.bakcell.com

Являясь самым инновационным и ориентированным на клиента провайдером телекоммуникационных услуг в Азербайджане, компания Bakcell всегда нацелена на предоставление самых современных продуктов, в комбинации с лучшим цифровым клиентским опытом, что в свою очередь подкрепляется высококачественной и самой скоростной сетью в стране. Bakcell продолжит внедрять инновации с целью обеспечения современных пользователей самыми последними, удобными и интересными услугами.

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