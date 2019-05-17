В Азербайджане до 2020 года появится инфраструктура для внедрения блокчейна

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане до конца года планируется сдать в эксплуатацию инфраструктуру для внедрения технологии блокчейн.

Как сообщает Trend, об этом сказал главный информационный администратор Центрального банка Азербайджана (ЦБА) Фарид Османов на Саммите по финансовым технологиям на тему «Новые тенденции в банковском деле и платежной экосистеме: инновационные решения, финансовые технологии и безопасность».

Османов отметил, что это пилотный проект, разработка которого началась после подписания Государственной программы по расширению цифровых платежей в Азербайджане в 2018-2020 годах.

По его словам, в начале 2019 года был создан соответствующий прототип. В настоящее время, добавил Османов, разрабатывается план координации дальнейших действий с соответствующими органами для внедрения технологии блокчейн.

Как отметил представитель ЦБА, основная цель в данном вопросе - создание модели открытого банкинга (open banking), которая в будущем на основе технологий блокчейн расширит финансовые возможности Азербайджана.

(Автор: Хейраддин Насирзаде)

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